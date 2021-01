Eiza González muestra el 'look' perfecto para lucir durante una reunión vía 'Zoom'

Ciudad de México.- La actriz mexicana Eiza González mostró a través de una foto en su cuenta de Instagram, el look ideal para lucir espectacular durante una reunión vía Zoom, en la que apareció con el peinado por excelencia para este tipo de situaciones: el pelo de raya en medio que se ha hecho viral gracias a figuras como Selena Gomez o Kendall Jenner.

A primera vista puede ser que sea su peinado y su maquillaje sencillo el que la haga lucir bien, pero no, lo cierto es que este puede ser un tanto menos obvio: la luz. Sin duda, ella supo tomar ventaja de la misma en un día en el que sus juntas y entrevistas acapararon su día, es tiempo de que tú hagas lo mismo.

¿Te ha pasado que a veces te arreglas para tu junta de Zoom y simplemente no te gusta cómo te ves? No es para menos, pues este insignificante detalle puede hacer mucho por ti. La luz correcta puede hacer que incluso un día que no tengas maquillaje, te veas bien. Solo tiene que colocarte de tal forma que esta te favorezca.

Un ejemplo de ello es que no te quedes cerca de una ventana donde la luz solo te dé de un solo lado del rostro, algo que además de poco favorecedor, podría llegar a molestarte. Trata de que te dé la luz de frente, de tal manera que ilumine tu rostro de manera natural o por lo menos busca un lugar en donde no haya demasiadas sombras, pues podrías lograr que tu tez se vea apagada.

Otra cosa que puedes hacer es colocarte de tal forma que la luz quede detrás de ti (siempre y cuando el sol no esté en una posición directa). Este truco puede funcionar en tus reuniones de la tarde, solo tienes que buscar que los rayos solares que quedan del día brinden un sutil efecto de iluminación. Un ejemplo de que esto es que si tienes una terraza, te sientes de tal manera que le des la espalda.

Y ya si quieres darle un boost a tu look entonces aplica un poco de iluminador por encima de los pómulos, un detalle que te toma menos de 30 segundos, pero te ayudará a definir mejor la forma de tu cara. Además, con el iluminador puedes atrapar un poco los rayos de luz y tomar ventaja de ellos en tu rostro.

Sabemos que este tal vez no podría ser llamado -per se- un truco de belleza, pero lo cierto es que resulta bastante útil al momento de querer vernos bien en nuestras juntas de Zoom.

Fuente: Vogue