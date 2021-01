¿Cambio de look? Únete a Dua Lipa y trae de regreso el corte de cabello tazón en este 2021

Ciudad de México.- Sin duda alguna, una de las celebridades que ha marcado las tendencias a seguir en el mundo de la belleza en el último par de años es Dua Lipa, primero al lucir un look de dos tonos en su melena y ahora al traer de regreso al 2021 modas del pasado como el corte de cabello de tazón.

Este estilo de cabello se hizo muy popular en la época de los años 60, gracias a la creadora de la icónica mini falda, Mary Quant, quien hizo del típico corte para niñas pequeñas un gran aliado de la belleza femenina.

Este corte consiste en darle al cabello una forma de casco recortado que se alarga en punta cerca de la oreja, puede hacerse con capas o sin ellas, con tendencia hacia adelante, largo o corto, todo depende de la forma del rostro de quien quiera llevarlo.

Si lo que buscas es un cambio radical de look, el corte tazón es perfecto ya que esta tendencia recién comienza y además tiene muchas ventajas como no necesitar mucho mantenimiento por lo que no verás tan seguido al estilista, pero también es muy fácil de peinar por lo que es ideal para cualquier ocasión.

