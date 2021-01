'Los Bridgerton': Estas son las tendencias para la primavera que impuso la aclamada serie de Netflix

Ciudad de México.- Desde que la serie Los Bridgerton llego a la plataforma de Netflix nadie deja de hablar de ella, ya sea por sus atractivos de los personajes, por lo innovadora de la historia o también por el gran desfile de moda que se ve episodio tras episodio.

Es gracias a esta afamada serie, que no es para nada extraño que estés ansiosa de que llegue la primavera pues no hay duda alguna de que esta producción marco el regreso de más de una tendencia para la época en la que se dan las flores más bellas, así que toma nota y no te pierdas la oportunidad de llevarlas en tu estilo.

Vestido imperio

Tal vez la prenda más usada durante la primera temporada de esta serie, y seguramente la que robo más de un suspiro. Estos vestidos de corte imperio se caracterizan por tener un talle muy alto justo debajo del pecho, lo que resalta los atributos de quien lo use.

Llévalos cortos o largos, con mangas abullonadas o sin ellas. Pero úsalos.

Azul en su tono más suave

Los colores fueron gran parte de esta seria, desde los tonos más oscuros, hasta los más resplandecientes pasaron por las pantallas de más de 63 millones de personas, peros sin duda alguna el color que robo toda la atención fue el azul pastel.

Así que renueva tu armario para esta primavera y lleva todo el este tono de azul.

Flores

Junto a los colores, las flores reinaron la moda de los Los Bridgerton, por lo que nada mejor que llevarlos en esta primera 2021 y darle un toque fresco y femenino a todos los días.

Fuente: Harpers Bazaar, Netflix