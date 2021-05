Cierre de bar gay causa felicidad entre los vecinos; activistas protestan por mensaje homofóbico

Hoy, un amigo muy querido de Veracruz me platicó que clausuraron un bar gay llamado Paraíso, está fue la manta que los vecinos colgaron, lo cual en pleno 2021, me parece una cosa muy retrógrada, me gustaría oír la versión del @AyuntamientoVer @FYunesMarquez pic.twitter.com/Q48oNOMFIf