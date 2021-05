FOTO: Abrazo entre voluntaria de la Cruz Roja y migrante genera comentarios racistas

La mujer no dudó en consolar al migrante que había llegado a costas españolas . Foto: Twitter @CruzRojaEsp

Ciudad de México.- A través de las redes sociales se ha difundido una fotografía donde se aprecia el abrazo conmovedor entre una voluntaria de la Cruz Roja y un migrante africano que, aunque ha conmovido a los usuarios, también ha sido motivo de burlas y comentarios racistas.

En dicha fotografía se aprecia como Luna, una joven de 20 años de edad abraza al migrante que recién llegaba a las costas de Ceuta, por lo que ella no dudó en consolar al hombre que de inmediato se aferró a ella y entre lágrimas.

[#GraciasLuna]

Somos una organización en la que hay muchas Lunas,que ayudan a diario a personas como las que llegan a Ceuta.O a Arguineguín.O a Canarias.O que están en tu barrio

En todo el mundo,#EnTodasPartes#Humanidad #Voluntariado #Independencia #Neutralidad

uD83DuDCF8@BernatArmangue pic.twitter.com/wMOvJCVtEW — Cruz Roja Española (@CruzRojaEsp) May 19, 2021

La instantánea llegó a ser difundida hasta en los medios de comunicación españoles en donde se destacó que el brindar ayuda humanitaria no significada quitarse a las persona de encima, sino atender a sus necesidades, cosa que fue aplaudida a la joven que no mostró ningún desprecio ante el hombre.

Sin embargo, hubo personas que no tomaron bien esta acción, no solo la de la joven sino al de recibir a los migrantes al territorio español, por lo que se criticó que se viera a Europa como una Organización no gubernamental (ONG) que sirva como caridad.

No obstante, la mujer se hizo viral con el hashtag #GraciasLuna que sirvió para mermar los comentarios malos, al tiempo de rendirle un tributo por su buena acción.

Siempre he pensado que hay más gente buena que mala, pero los segundos hacen más ruido. Necesitan hacerse notar, acaparar las miradas y los focos.

De nosotros depende dar voz a unos o a otros.#GraciasLuna Gracias a todas las Lunas que, cada día, hacen de este un lugar mejor. pic.twitter.com/AvZbYT2ygk — Enfermera Saturada uD83EuDD96 (@EnfrmraSaturada) May 19, 2021

No quiero cerrar el día sin compartir la emoción y el orgullo que dejan las impactantes imágenes de calor humano, empatía y solidaridad que no debemos perder#GraciasLuna por representar los mejores valores de nuestra sociedad@guardiacivil @EjercitoTierra @CruzRojaEsp @policia pic.twitter.com/N64TkXkObg — Nadia Calviño (@NadiaCalvino) May 19, 2021

#GraciasLuna, por mostrar los valores que han hecho avanzar a la humanidad desde la prehistoria, a pesar de quienes siempre han sentido más apego por la caverna y por el odio tribal. Gracias por la belleza de tu ejemplo, porque nos ayuda a construir un mundo mejor. pic.twitter.com/V4b0RbIMwC — Joaquim Bosch (@JoaquimBoschGra) May 19, 2021

Fuente: Proceso, Milenio