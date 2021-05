'Friends', 'Gossip Girl', 'Juego de Tronos' y más: HBO Max llega a México en junio

Ciudad de México.- Después de en Netflix desaparecieran series icónicas como 'Friends' y 'Gossip Girl' debido a la creación de una nueva plataforma de streaming, los fanáticos de estas producciones podrán volver a disfrutarlas gracias a que HBO Max llegará a México el próximo 29 de junio.

Esta plataforma de WarnerMedia tendrá dos diferentes planes, Estándar y Móvil, de 149 y 99 pesos respectivamente y se podrá acceder a ellos desde cualquier país de Latinoamérica.

La principal diferencia entre las dos formas de contratar este servicio es que, en la versión Móvil, el usuario podrá tener una experiencia individual desde sus teléfonos con una calidad de imagen optimizada.

Quienes obtenga HBO Max podrá disfrutar de contenidos exclusivos como, 'The Suicide Squad', 'Space Jam: Una nueva era', 'Juego de Tronos', la saga de 'Harry Potter' y la nueva serie 'House of the Dragon', que se estrenará en el 2022.

Los clientes de HBO Go, otra plataforma de la compañía, también tendrán acceso a los contenidos de HBO Max a través de sus suscripciones normales o contratadas a través de un servicio de cable.

Fuente: El Financiero