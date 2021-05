¡Parecerán hermanas! 'Outfit' para combinar con tu mamá este Día de las Madres

Ciudad de México.- Una de las mejores cosas de la vida podría ser que tanto tú como tu madre se lleven tan bien que puedan disfrutar de compartir muchas cosas: vivencias, comida y ¿por qué no? 'outfits'.

Festejen al máximo el próximo Día de las Madres con estos hermosos atuendos que podrán combinar para lucir bellas, tanto madre, como hija. Descubre algunas ideas.

1. 'Outfit' de colores a juego

Esta idea es bastante sencilla, en teoría, ninguna de las dos tendrá que llevar exactamente el mismo atuendo, solo necesitarán combinar los colores que usarán y será todo. Tengan cuidado de usar patrones similares, si la ropa de tu mamá tiene lunares, la tuya también tendrá que traerlo.

2. Pants

Créditos: Pinterest

Recuerda que el año 2020 dejó la moda 'soft confy' a todo lo que da y este 2021 no es la excepción, ya que muchos continuaron en confinamiento, por lo que no es de extrañarse que los pants estén de regreso, así que no dejes de usarlos, son cómodos y bastante buenos para permanecer una mañana con tu mamá viendo películas en Netflix.

3. Playeras de madre e hija

Créditos: Pinterest

Llevar playeras a juego no es algo que se reserve únicamente para las parejas, ya que incluso las madres e hijas pueden usarlas, además se trata de una dinámica sumamente graciosa.

Y tú, ¿ya sabes qué te pondrás?

Fuentes: Glamour, Pinterest, Instagram