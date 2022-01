Científicos explican que no es raro que el Covid-19 y la gripe habiten en un mismo paciente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace pocos días, Israel difundió la noticia de la aparición de la infección denominada como Flurona, la cual es la condición en la que una persona padece Covid-19 y gripe al mismo tiempo.

Pese a lo complicada que suena esta situación, la realidad es que la comunidad científica explicó a BBC que no se trata de algo peligroso, incluso los médicos que trataron a la paciente israelí revelaron que se encuentra recuperándose sin problemas de ambas infecciones, esto pese a haberse detectado mientras ella se encontraba en labor de parto.

De acuerdo con un estudio realizado hace algunos años, se descubrió que en la zona de los pulmones puede haber hasta 19 tipos diferentes de virus, solamente que éstos no muestran síntomas graves.

A este tipo de virus se les conoce como redondovirus y no provocan enfermedad, al menos que el sistema inmune se encuentre deprimido, mientras que en otras circunstancias, los virus ayudan a combatir a otros padecimientos, por lo que no resulta no extraño que tanto el SARS-CoV-2 y la influenza habiten en un mismo cuerpo.

Fuentes: BBC