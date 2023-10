Así luce Valentino Lanús tras volver a Televisa; dejó la fama, vivió en la selva y se casó

Comparta este artículo

Ciudad de México.- No hay plazo que no llegue ni fecha que no se cumpla, pues luego de que las seguidoras de Valentino Lanús esperaran con ansias su regreso a la actuación desde hace 6 años, ahora el galán de las novelas ha confirmado su retorno a la pantalla. En una reciente conferencia de prensa, el actor mexicano confesó que había firmado un nuevo contrato en Televisa, luego de haber dejado la empresa desde el año 2012.

Valentino se convirtió en uno de los protagonistas más cotizados de San Ángel a inicios de los 2000's, sin embargo, desde el año 2017 decidió dejar atrás toda la fama para buscar su espiritualidad y llevar una vida tranquila lejos de los focos del espectáculo, dedicándose a ser guía espiritual. Ante las cámaras de diversos reporteros, el también exmodelo contó lo bien que la pasó durante su retiro, tiempo que aprovechó para vivir en la selva, contraer matrimonio y convertirse en padre.

Sin embargo, el exnovio de Jacky Bracamontes también compartió su emoción por volver a Televisa con un nuevo proyecto de la productora Angelli Nesma: "La verdad ya lo ves muy divertido, o sea, toda la experiencia, es que de verdad, como ya no hay ilusión, antes es como el temor y ¿qué va a pasar?, ¿qué van a decir?, y ya, ya estamos en otra cosa… todo es una diversión", expuso. El actor compartirá protagónico con Susana González en la telenovela que llevará por nombre Tu vida es mi vida.

Acto seguido, Lanús confesó que le encantó su experiencia viviendo en la selva de la Riviera Maya, donde conoció a su esposa, por lo que aseguró que no abandonará del todo esa parte de su vida: "Claro, esto ya no se acaba, cuando despiertas, despiertas hermano y ya no hay retorno, y lo más fascinante es poderlo compartir, hay unas cosas de verdad importantes y trascendentes que compartir", declaró el actor de novelas como Alborada y Las tontas no van al cielo.

Aprovechando su regreso a los medios, los reporteros cuestionaron a Valentino sobre su expareja Amber Heard y la polémica que vivió con Johnny Depp, a lo que él respondió que no está enterado porque no mira televisión. Después surgió el nombre de Jacky Bracamontes y él explicó que ya no tiene trato con la actriz: "Me he encontrado con su familia, con ella creo que no nos hemos encontrado, pero te digo, es que ya lo ves desde un lugar, como que todo en realidad es una formación para crear tu familia, vives la experiencia y todo, pero ya que llega tu pareja y tu mujer para compartir, pues la vida fue una formación", declaró.

El exactor de TV Azteca, donde realizó su última novela en 2017, platicó que actualmente reside en Austin, Texas, junto a su esposa, quien no quiere aparecer en la farándula y juntos crían a su hija María Magdalena, de 7 años de edad. Aunque sigue impactando a sus fans por su galanura y atractivo, la realidad es que en la actualidad Valentino Lanús luce muy distinto a cómo lucía en su época dorada, ya que ahora lleva el cabello largo y está muy delgado.

Fuente: Tribuna