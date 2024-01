¿Aburrido de las series de siempre? Descubre cuáles son los animes más esperados para este 2024

Comparta este artículo

Tokio, Japón.- Aunque es posible que tu 2023 no haya sido uno de los mejores de tu vida, es probable que la industria del anime te lo haya hecho todo más llevadero, puesto durante los 12 meses anteriores se estrenaron grandes producciones que dejaron a más de uno impactado, como es el caso de Oshi no ko, Kimetsu No Yaiba, Jujutsu Kaisen, el final de Shingeki No Kyojin y la culminación del arco de Wano en One Piece, solo por mencionar algunos.

Todo podría indicar que este 2024 no se estrenaría nada que pudiera impresionar a la audiencia, pero la realidad es que esta rama de la cultura pop japonesa traerá grandes sorpresas para los próximos meses, ¿no nos crees? No te preocupes, porque a continuación, en TRIBUNA te hablaremos de los animes más esperados para este año, así que no dejes de leer, porque a continuación te enterarás de absolutamente todos los detalles.

Ao no exorcist – Temporada 3

Ao no exorcist llega para el 7 de enero

Existe un dicho que reza que la esperanza muere al último y eso es lo que ocurrió para los fanáticos de Ao no exorcist, pues si bien, el manga no ha avanzado a cuentagotas, lo cierto es que las casas productoras no se dieron por vencidas con la historia de Kazue Kato, ¿la razón? El próximo domingo, 7 de enero, se estrenara el arco de Shimane Illuminate y todo parece indicar que seguirá la misma línea del manga y no la adaptación que se estrenó hace varios años.

Kimetsu no Yaiba – Temporada 4

Kimetsu no Yaiba se estrenará en primavera del 2024



La historia de ‘Tanjiro Kamado’ continuará en este 2024 y se estima que esta nueva temporada vendrá con la misma calidad en animación que la ha caracterizado desde un comienzo. Si bien, Ufotable no lanzará esta nueva edición en invierno, sí que lo hará en primavera, la mejor parte es que antes del estreno de la serie, es que vendrá una nueva película que adaptará el arco del entrenamiento de los pilares.

Kimi ni todoke

Kimi ni todoke tendrá temporada 3 en el 2024

Si bien, esta historia es conocida por el lento progreso la relación amorosa de sus protagonistas, lo cierto es que se trata de uno de los animes shojo más exitosos de los últimos tiempos, es bajo este contexto que, luego de 13 años, la historia tendrá continuación con el estreno de su tercera temporada, algo que, sin duda, dejó a más de uno impresionado. Así que, si eres fanático de esta historia, es un placer informarte que la espera ha terminado.

Fuentes: Tribuna