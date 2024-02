Pato Borghetti rompe en llanto en 'Ventaneando' y da desgarradora noticia de Ricardo Casares

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 26 de febrero trascendió la lamentable noticia de que Ricardo Casares se encontraba luchando por su vida en un hospital luego de haber sufrido un infarto poco antes de entrar al aire en el matutino Venga la Alegría. Una de las personas que estuvo al pendiente del comunicador durante la crisis de salud fue Pato Borghetti, quien ya compartió más detalles al respecto.

Fue durante el medio día de este lunes cuando los titulares del VLA informaron la situación que se produjo con Ricardo: "Primero informar a todo el público, a toda la familia de Venga la Alegría que Ricardo Casares está bien, pero sí tuvimos un susto importante muy temprano cuando llegamos aquí al canal", inició Sergio Sepúlveda y añadió que el conductor "presentó un dolor muy intenso en el pecho" pero luego "las cosas se complicaron".

Tras conocerse que Ricardo ya se encontraba "estable y en observación", momentos después Patricio Borghetti apareció en el programa Ventaneando dando más detalles de la situación. El argentino relató que él observó cuando el especialista en espectáculos abandonó el foro del matutino porque le dolía el pecho y le faltaba el aire: "Me acerqué con él porque estaba como quejándose, y me dijo 'me duele el pecho y me arde la mano', pero era la mano derecha".

Después de ello, Casares le pidió a Pato que pidiera una ambulancia pues se estaba empezando a sentir peor, pero para evitar esperar la ayuda de los paramédicos, decidieron trasladarlo al hospital más cercano en un carro particular. Esta rápida acción le salvó la vida al conductor: "En menos de un minuto estaban saliendo de aquí, eso hizo que llegaran a tiempo para intervenirlo", dijo el esposo de Odalys Ramírez.

Finalmente, Pato no pudo contener el llanto al hablar de su "hermano" y la suerte que tuvo de haber tenido esta situación en los pasillos de TV Azteca y no en su casa, donde vive solo: "Fue una bendición que fuera acá, que quede en un susto nada más, para nosotros fue muy difícil, con el sentimiento a flor de piel, te queremos acá pronto", dijo con lágrimas en los ojos. Borghetti también informó que por el momento Ricardo permanecerá 48 horas sin recibir ninguna visita en el hospital.

