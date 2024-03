Daniela Parra reacciona a la nueva sentencia de su padre; manda fuerte mensaje a Ginny Hoffman

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la farándula se estremeció durante la jornada del pasado viernes, 15 de marzo, cuando trascendió la noticia de que el afamado actor de telenovelas como La Usurpadora y El Vuelo del Águila; Héctor Parra fue sentenciado a pasar 13 años y 10 meses de prisión, luego de que su hija menor, Alexa Hoffman lo acusara de abuso sexual y corrupción de menores. Derivado de esto, el medio TVNotas acudió a buscar a primogénita del famoso para averiguar su postura al respecto.

Y es que, como muchos saben, a lo largo de estos casi tres años, Daniela Parra se ha mostrado como una incansable defensora de su padre, por lo que ha participado en realitys show, ha vendido tamales y hasta alcancías con tal de continuar pagando la defensa de su progenitor. De hecho, el día de ayer, la joven bailarina fue vista en un bazar que organizó en su casa para continuar obteniendo recursos económicos con el fin de auxiliar al histrión.

En la entrevista, Daniela se mostró bastante “tranquila” y declaró que tanto ella como su defensa eran conscientes de que la sentencia podría aumentar, cosa que no afectaba demasiado al caso, puesto llegarán hasta las últimas instancias: “Tenemos la verdad de nuestro lado (…) lo que sigue es el amparo, el amparo es con un amparista profesional. Gracias a Dios se nos ha unido a nuestro equipo profesionales en estos temas, personas que se dedican exclusivamente a defender a personas que están inocentes en la cárcel”, sentenció la participante de Las estrellas bailan en Hoy.

Daniela Parra reacciona a la sentencia de su padre

Daniela contó que, pese al incremento de años, la realidad es que el juez sentenció a Héctor a una pena mínima, puesto Ginny y Alexa Hoffman estaban buscando el Héctor recibiera una condena de 42 años, cosa que al final no terminó por ocurrir: “Esta resolución no nos afectaba, porque sea cual sea a los años que le dieran, nosotros estamos trabajando en un amparo. La verdad es que no me preocupaba: dentro de todo lo malo, lo bueno es que le dieron todas las mínimas que le pudieron dar”.

Daniela habló sobre Alexa y Ginny Hoffman, resaltando que ella siempre ha procurado mantener un trato respetuoso con las familiares de Yosstop: “Nunca he hecho nada, las que tienen problema conmigo son ellas, eso es porque yo estoy diciendo la verdad y eso les incomoda, pero bueno, yo siempre me he mantenido al margen”. Para terminar con la entrevista, Parra aclaró que, por el momento, su única prioridad era apoyar a su padre que para que pudiese salir de la cárcel en el menor tiempo posible.

