El Vaticano exige explicación a Instagram por el 'Like' del Papa a una modelo en ropa interior

Ciudad del Vaticano.- Luego de que en días pasados circulara la versión de que el papa Francisco le dio un 'like' a la foto de una modelo brasileña en ropa interior, desde el Vaticano, exigieron a Instagram una respuesta, una explicación, pues no es creíble que el sumo pontífice haya sido quien regalara el 'me gusta'.

No está claro cuándo la foto de Natalia Garibotto recibió el respaldo de la cuenta verificada del Papa, pero el "me gusta" todavía era visible el 13 de noviembre antes de que no le gustara al día siguiente, según la Agencia Católica de Noticias (CNA).

CNA, citando fuentes cercanas a la oficina de prensa del Vaticano, indicó que se estaba realizando una investigación para determinar cómo es que al papa le llegó a gustar la foto, toda vez que un equipo de personas administra las diversas cuentas de redes sociales de Francisco.

Podemos excluir que el 'me gusta' provenga de la Santa Sede, y ha recurrido a Instagram en busca de explicaciones", señaló un portavoz del Vaticano a The Guardian.

Con información de The Guardian