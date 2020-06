¡Humillante! Le niegan acceso a empleado al no reconocerlo porque engordó

Madrid, España.- Un hombre de España enfrentó una humillante situación, luego de que en su lugar de trabajo no le permitieran el acceso, pues no lo reconocieron, ya que el individuo subió de peso durante la cuarentena.

El desafortunado sujeto comentó que si ganó varios kilos durante el aislamiento por el Covid-19, ya que sufría ataques de ansiedad que lo hacían comer varias veces al día.

El afectado contó que ahora con el regreso paulatino a las actividades, no le permitieron entrar a su trabajo por que no lo reconocieron debido a su sobrepeso y a pesar de mostrar su identificación oficial, no lo dejaron pasar.

Gane algunos kilos durante el confinamiento, pero fueron 25 kilos, así como todo el mundo”, expuso el hombre.

Tal fue el grado del cambio de este hombre, que sus empleadores le han pedido una muestra de ADN para comprobar que se trata de la misma persona que contrataron, por lo que hasta no tener los resultados le sugirieron trabajar desde su automóvil.