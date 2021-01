VIDEO: Perrito se hace viral en TikTok y asombra a los usuarios con su increíble 'perreo'

Ciudad de México.- Últimamente ver videos protagonizados por perritos se ha vuelto el pasatiempo favorito de los usuarios de Internet, y es que estos adorables amigos siempre se encargan de regalar momentos llenos de diversión; tal es el caso de un clip en en el que un perrito conquistó a millones de usuarios en TikTok y con su increíble forma de bailar, se hizo viral.

El video es ejemplo de los mágicos momentos que podemos tener con los mejores amigos del hombre. Por lo que, seguramente, serán las mejores imágenes que verás hoy.

Lee también: Perrito deja boquiabiertos a miles al hacer berrinche tras no poder abrir su bolsa de comida

En el clip compartido en por el usuario @dalistotherescue se puede ver a este encantador perrito pitbull bailando con mucho estilo y 'perreando' hasta el piso, tal y cómo lo hacen los jóvenes de hoy en día. El divertido momento ya suma casi un millón de reacciones en la reconocida red social, además ha sido compartida en muchas otras plataformas y aquí te mostramos por qué, pues es imposible no sonreír al verlo:

Aunque en realidad se trata de un juego para el can y no de un entrenamiento en la danza, no cabe duda de que este animal nos regaló un momento increíble con sus carisma.