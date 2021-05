Finalista de 'American Idol' queda fuera por grabar video racista: "Pido perdón a mis fans"

Ciudad de México.- Un concursante de American Idol ofreció una disculpa pública luego de que en redes sociales se compartiera una video de él vistiendo las prendas distintivas del grupo de odio de extrema derecha​ y de supremacía blanca, Ku Klux Klan.

Cabe destacar que Caleb Kennedy había quedado entre los cinco finalistas, pero este desafortunado evento lo orilló a abandonar la competencia. En un texto que publicó en Instagram sostuvo que la grabación pertenecía a una edad anterior, cuando él tenía 12 años, momento en el que actuó sin pensar.

Quiero pedir perdón a todos mis fans y a todos los que he defraudado. Me tomaré un tiempo fuera de las redes sociales para mejorar, pero al decir eso, sé que esto ha lastimado y decepcionado a mucha gente y ha hecho que la gente me pierda el respeto".