Solicita divorciarse de su esposa porque "no me cocina" y el juez le da tremenda lección

Italia.- Un hombre solicitó el divorcio bajo la justificación de que su esposa "no me lava, no me plancha y no cocina", sin embargo, el juez a cargo del caso le dio una respuesta que no esperaba.

Paolo Rizzi atendió a un varón que dijo estar harto de que su pareja no hiciera tareas domésticas que lo beneficiaran a él y eso era motivo suficiente para querer separarse lo más rápido posible, según informó el diario República de Italia.

Como lección, Rizzi se negó a aprobar la ruptura del matrimonio y le dijo que en el papel que firmaron cuando se casaron no venía estipulado que la mujer era la única encargada de los deberes.

Con el matrimonio, el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación mutua de fidelidad, asistencia moral y material, colaboración en interés de la familia y convivencia. Ambos cónyuges están obligados, cada uno en relación con su propio patrimonio y su capacidad para trabajar profesionalmente o en casa para contribuir a las necesidades de la familia" aseveró el juez Paolo.

Fuente: Net Noticias