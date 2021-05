Desconfianza al límite: Descubre que su marido la vigilaba con cámara; creía que era infiel

Ciudad de México.- Una mujer se enteró de que su esposo, con quien estuvo durante más de una década, no confiaba en ella, pues la vigiló con una cámara escondida para saber si le era infiel.

En un foro de consejos sobre relaciones de Reddit, la anónima expuso su situación en búsqueda de otros puntos de vista. Relató que a su casa llegó un paquete de Amazon y al abrir el paquete se encontró una alarma de humo.

Momentos después hizo una investigación rápida en Internet sobre el nuevo artefacto que estaba instalado en su casa, fue ahí donde descubrió que se trataba de una cámara de seguridad.

Cuando confrontó a su pareja, él se limitó a decirle que era una herramienta para asegurarse de que no lo estaba engañando. Ello derrumbó por completo el matrimonio.

Estoy asqueada y disgustada, me enfrento a él y me dice que tenía que saber si le estaba engañando, y pensó que esta era la manera. Dijo que sabe que está mal pero que ama y se preocupa tanto, que hizo esta locura y que nunca lo volverá a hacer".

En búsqueda de respuestas, la cibernauta preguntó a un montón de desconocidos en la red si debía acceder a la petición de su marido por arreglar la relación y volver a creer en él.

Los celos no son amor. Es celoso, inseguro, acusador furtivo, no confía en ti y te falta el respeto. Siento que constantemente vas a tener que demostrar tu fidelidad ya que él ya ha decidido que eres culpable. He pasado por eso y es una forma terrible de vivir", le escribió uno de los usuarios.