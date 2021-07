(VIDEO) Joven rompe en llanto porque le aplicaron la vacuna china: "La peor de todas"

Ciudad de México.- Para erradicar la letalidad del coronavirus, distintas farmacéuticas han lanzado antivirales, que previo a ser aplicadas en la población deben de ser autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, no obstante, hay algunas personas que mantienen desconfianza hacia algunas vacunas.

Tal fue el caso de una joven que reaccionó con tristeza y decepción al recibir el biológico de Sinopharm, que ha sido validada por su "seguridad, eficacia y calidad", de acuerdo con la OMS. Pese a ello, la mujer no paraba de llorar mientras le platicaba la situación a su abuela a través del teléfono móvil.

El usuario @nachitoomaceira grabó la dramática respuesta y la publicó en TikTok, obteniendo más de 200 mil reproducciones. En el video se observa a Rina Napoli inundada en llanto, a la par que se quejaba del biológico que le habían puesto en el brazo, pues ella esperaba que le suministraran el de AstraZeneca.

Me pusieron la vacuna china, la peor de todas. Ahora me re duele, no puedo mover el brazo".

Todo apunta a que su interlocutora tomó el caso con gracia, pues en un momento le reclama: "No te rías, abue". Por otra parte, los usuarios de Internet la alentaron diciéndole que también con otras vacunas dolía el cuerpo y otros la criticaron por no valorar el fármaco, pues hay personas que aún no tienen acceso a ninguna dosis.

Tranqui, que con la Pfizer también te duele el brazo.

Yo me puse la Sputnik y me quedé sorda de un oído. También resfriado, pero solo por un día".

¿Cuántas personas esperando alguna? Y nada les llega".

