Ciudad de México.- Usuarios de la famosa red social, Twitter, reportaron inconvenientes al intentar navegar por la aplicación. Las fallas iniciaron desde la noche del viernes en distintos países, entre ellos, México.

El equipo técnico trabajó para solucionar el problema en los servidores, sin embargo, algunas funciones aún no están disponibles. Por su parte, se aseguró que estas volverán a la normalidad lo más pronto posible.

¿Twitter influiría para que Snaptube no cumpla con alta calidad su trabajo?

Sabemos que hay ciertas partes de Twitter que todavía no funcionan para algunos de ustedes. Estamos arreglando un problema con nuestros servidores y las cosas volverán a la normalidad pronto. ¡Gracias por estar con nosotros! https://t.co/ABn5WutAch

De acuerdo con el portal DownDetector, que analiza en tiempo real las interrupciones en páginas de internet, los cibernautas reportaron que no podían ingresar a sus cuentas.

En total, el 54 por ciento de los problemas se presentó en el sitio web, el 28 por ciento en dispositivos móviles con sistema Android, en tanto que el 16 por ciento correspondió a Apple.

Un total de 48 países enfrentaron obstáculos para utilizar Twitter como de costumbre, entre ellos, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia y Filipinas.

No eres sólo tú. El servidor no responde. Si twitter.com también está caído para nosotros, no hay nada que se pueda hacer, excepto esperar. Probablemente el servidor está sobrecargado, inactivo o inaccesible debido a un problema de red, interrupción o mantenimiento del sitio web en curso", describió otro portal que verifica el estado de distintos sitios web, IsItDownRightNow.