¿Qué es Fouad WhatsApp? Esta es la app no original que los usuarios prefieren

WhastApp Fouad la app no original que los usuarios prefieren. Foto: Internet

Ciudad de México.- Fouad WhatsApp es la replica de la versión original del servicio de mensajería, pero brinda funciones que la aplicación original no podría realizar.

La aplicación no original de WhatsApp que los usuarios están utilizando permite configurar el famoso 'En Línea', Borrar Mensajes sin importar el tiempo que ha pasado desde enviado, Bloquear el acceso a la app y usar dos cuentas en el mismo celular.

Para descargar esta versión es necesario hacerlo desde un navegador web, pues al no ser propia de la empresa no se encuentra en Google Play o App Store.

Lo que ha causado bastante ruido entre las personas que prefieren esto es que la seguridad no es la misma e incluso no se aplica en esta, ni WhatsApp Plus y mucho menos GB WhatsApp.

Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad", informó la compañía en un comunicado.

Fuente: Depor-Play