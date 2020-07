Buenas noticias: Estos son los 10 peloteros mexicanos en Grandes Ligas

View this post on Instagram

ud83dudcaaud83cudffbTRABAJA DURO EL MEXICAN POWERud83cuddf2ud83cuddfdud83dudd25 Los mexicanos siguen trabajando a tope en sus respectivos equipos para poder ganar un lugar en el roster final que iniciaru00e1 el 24 de julio la Temporada 2020 de Grandes Ligas. Quienes se han visto muy activos y con altas probabilidades de estar en el anhelado u0026#39;Opening Dayu0026#39;, son los serpentineros Gerardo Reyes, Julio Uru00edas, Hu00e9ctor Velu00e1zquez, Joakim Soria, Giovanny Gallegos, Sergio Romo, Oliver Pu00e9rez, asu00ed como el cau00f1oreno Alex Verdugo. Recordemos que elementos nacionales como Luis Uru00edas y Luis Cessa han sido separados de Cerveceros de Milwaukee y Yankees de New York por dar positivo en Coronavirus, por lo que permanecen aislados hasta que se recuperen.