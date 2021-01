Tragedia en la lucha libre: Muere Makina Asesina a los 32 años víctima del Covid-19

Ciudad de México.- El mundo de la lucha libre se viste de luto pues el luchador Víctor Manuel Góngora Valle, mejor conocido como Makina Asesina, murió este martes 26 de enero víctima, aparentemente, de Covid-19.

Makina Asesina perdió la vida siete meses después que su padre Herodes, quien murió en junio del 2020. El encargado de confirmar el fallecimiento del gladiador fue su hermano Herodes Jr., quien días antes pidió en redes sociales que se mejorara, pese a admitir que "no tenían buena relación".

Makina Asesina, o Hijo de Herodes, tenía solo 32 años de edad. Aunque aún no se ha confirmado la causa de muerte, reportó en redes sociales estar luchando contra los estragos del coronavirus, mismos que le habían dejado graves secuelas en su salud.

El portal Superluchas reportó que su causa de muerte fue Covid-19. Incluso, el gladiador pidió la ayuda de los seguidores del deporte para solventar los gastos derivados del tratamiento.

"Amigos siendo las 5:46 de la mañana y con desesperación y muchísima pena me dirijo a ustedes ya que jamás había echo este tipo de cosas (...) Desde ayer empecé con un proceso más difícil con el Covid ya que la oxigenación me ha bajado bastante y hoy no es la excepción, pues desperté casi queriendo salir corriendo de mi casa por la falta de aire", escribió.

Por su parte, su hermano lo despidió con un conmovedor mensaje:

Hermano, descansa en paz. Que Dios te bendiga, deseo un buen tránsito evolutivo para tu alma. Ni un paso atrás, así como decía mi papá, sigue en ese viaje eterno. Ya estás con mi viejito. Allá donde vas, no hay dolor".

HERMANO DESCANZA EN PAZ DESEO UN BUEN TRANSITO EVOLUTIVO PARA TU ALMA

uD83DuDE2D VICTOR MANUEL GONGORA VALLE#MAKINA_ASESINA#HIJODEHERODES pic.twitter.com/nIhpIQeKWO — HERODES JR (@ChachoMxn13) January 26, 2021

