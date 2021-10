NFL: ¡Increíble! Tom Brady paga mil dólares a un aficionado para recuperar histórico balón

Comparta este artículo

Tampa Bay, Estados Unidos.- El mariscal de campo Tom Brady tuvo que pagar mil dólares para recuperar un balón de futbol americano que representa algo muy valioso en su ya histórica trayectoria en la NFL.

Y es que el pasado 24 de octubre, los Bucaneros de Tampa Bay disputaron el partido ante los Osos de Chicago, en el cual Brady alcanzó un récord más, superando los 600 pases de touchdown en su carrera.

Si bien los Bucaneros no tuvieron problemas para ganar a su rival, con marcador de 38-3, el balón especial para el quarterback no estaba: el ex Patriota buscaba llevarse como recuerdo de su marca la pelota especial con la que lo logró.

Fue su compañero Mike Evans quien recibió el ovoide y sin querer lo regaló a un aficionado en las gradas del Raymond James Stadium, sin saber que Brady lo añoraba. Arrepentido le reveló a su mariscal de campo lo que había sucedido.

Sí, fue algo muy curioso. Cuando llegó (Evans) a la banca le pregunté por el balón y me dijo que por qué lo quería. No tenía idea de los 600 pases, su reacción fue muy graciosa", recordó Brady.

Cundo todo el equipo se enteró de lo sucedido, iniciaron la búsqueda intensiva del balón, por la cual ofrecieron una recompensa en dólares para gastarse en la tienda oficial. Afortunadamente, el fanático, identificado como Byron Kennedy, se presentó rápidamente.

El hombre de San Petersburgo recibió un balón de repuesto y un certificado de regalo de mil dólares que podrá usar en la tienda de Tampa Bay, pero la historia queda para la anécdota.

