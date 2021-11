Shaquille O'Neal no compartirá su fortuna con sus hijos: "No somos ricos, yo soy rico"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El exjugador de la NBA Shaquille O’Neal es uno de los retirados con mayores ingresos, con un patrimonio que asciende a los 400 millones de dólares, fortuna que alcanzó gracias a sus patrocinios, contratos con marcas y derechos de imagen.

Aunque su carrera deportiva terminó en 2011, el exelemento de equipos como los Lakers de Los Ángeles siguió multiplicando su dinero, convirtiéndose en un emblema de los negocios. Ahora O’Neal, de 49 años, educa a sus seis hijos para que hagan su propio camino, por lo que sorprendió al afirmar que ellos no verán ni un solo centavo de su fortuna.

Mis hijos son mayores ahora. Se enojaron conmigo; yo no estoy realmente molesto con ellos, pero no entienden. Les digo todo el tiempo que no somos ricos, yo soy rico", reveló en el podcast Earn Your Leisure.

La revista Forbes indicó que en 2021, O’Neal se volvió uno de los atletas más adinerados del mundo, pese a que su carrera profesional concluyó hace una década. Entre los 20 y 25 mdd que gana por los contratos con empresas como Icy Hot, Gold Bond, Buick y Zales, además de ser copropietario de 155 restaurantes Five Guys Burgers, 17 restaurantes Auntie Annie’s Pretzels, 150 lavaderos de autos, 40 gimnasios de 24 horas, un centro comercial, un cine y varios clubes nocturnos de Las Vegas.

Tenéis que tener una licenciatura o una maestría y luego, si quieres que invierta en una de tus empresas, vas a tener que presentármela", dijo el exjugador a cada uno de sus hijos, según explicó en la entrevista.

En ese sentido, apuntó a que siempre le hace saber a sus hijos que el dinero que ganó a lo largo de su vida es suyo, por lo que habló sobre lo que espera en un futuro para sus ‘herederos’.

"Hay una regla: la educación. No me importa si juegas al básquet. No me importa nada de eso. Tengo seis hijos. Me gustaría tener un médico, un farmacéutico, un abogado, alguien que sea dueño de un fondo de inversión, alguien que sea dueño de varios negocios y que se haga cargo de los míos. Pero les digo que no se los voy a dar: tienen que ganárselo", manifestó.

El expívot reflexionó sobre su vida y cómo logró posicionarse en la industria, asegurando que empezó desde cero.

"Vengo de la nada, pero solo porque lo logré no significa que sea más grande que tú o más inteligente. Solo porque tenga más dinero no significa que sea mejor. Nunca he sido así y nunca seré así", destacó en una entrevista en septiembre con el New York Post.

