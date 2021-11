Elemental y Gravity se verán las caras arriba del cuadrilátero por el campeonato Adrenalina

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No hay fecha que no se cumpla ni lapso que no se llegue, el Centro de Usos Múltiples de Cajeme está listo para albergar la función 'Invasión Sonora' de Adrenalina lucha libre.

El magno evento estará protagonizado por el mano a mano que tendrán el Elemental y Gravity por el campeonato absoluto de la empresa en un combate que promete robarse la noche y mantener al aficionado al filo de la 'butaca'.

Otro de los encontronazo, es la lucha estrella por el cinturón de parejas que ostentan los cajemenses Willy Cortez Jr., y Blue Star ante los retadores Efekto y Guerrero Negro.

Además de estas dos luchas de campeonatos, el cartel también tendrá la participación de atletas de la talla de Cachorro Cortez, Red Power, Troyano, Tigre León, Tigre León Jr, Alas de Oro Jr, el Ruso, Galán Jr, etc...

Las acciones comenzarán este viernes 19 de noviembre a las 20:00 (Horario local) en el CUM de Ciudad Obregón, Sonora.