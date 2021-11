Se armó el pleito: Julio César Chávez Jr. ya tendría rival para su próxima pelea

Ciudad de México.- Julio César Chávez está listo para volverse a subir al ring antes de que termine el 2021 y lo hará ante un rival sudamericano, según información compartida por TUDN.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Deportes 'Canelo' Álvarez asegura que para él no hay límites: "Ni siquiera yo sé cuál es"

Dicho medio reveló que el hijo de la Leyenda se enfrentará al peruano David Zegarra, de 37 años, el próximo 18 de diciembre, en el Palenque de la Feria Ganadera de Culiacán, Sinaloa.

El nacido en Lima, también conocido como La Pandera, tiene 34 victorias como profesional, 21 de ellas por la vía del knockout, además de seis derrotas, cinco de ellas por la vía rápida. Viene de perder tres peleas consecutivas, ante David Lemieux, Stefan Haertel y contra Ali Akhmedov el pasado mes de septiembre.

Por su parte, Chávez Jr. ha perdido en tres de sus últimos cuatro combates, y desde 2017 ha caído en cuatro de sus últimas seis. Los últimos años de su carrera estuvieron marcados por sus polémicas declaraciones y acciones que publicaba en sus redes sociales, hecho que también resaltó en otra de sus historias de Instagram.

Ya no me pinté el pelo, ya no hago Tik Toks ni nada, porque luego dicen que estás loco y se aprovechan de eso", expresó Chávez Carrasco.