Rojinegro de corazón: Andrés Guardado celebra entre lágrimas el esperado título del Atlas

Sevilla, España.- Aunque han pasado 14 años desde su salida del Atlas, Andrés Guardado sigue siendo rojinegro de corazón, pues fue el equipo en el cual se formó como futbolista y con el que debutó en el futbol mexicano en 2005.

Si bien vimos que el jugador del Betis felicitó al equipo de sus amores a través de redes sociales por el título que obtuvieron en penales ante León, la realidad es que el seleccionado nacional llegó hasta las lágrimas cuando se concretó el ansiado campeonato.

En entrevista para ESPN, el 'Principito' relató que aunque se encuentra del otro lado del mundo y con un horario diferente, se mantuvo despierto para poder ver al Atlas campeón.

No dormí, hasta ahorita no he dormido nada desde ayer que tuve partido contra la Real Sociedad y le dije a mis compañeros, sería la noche perfecta, porque ganamos 4-0, y ya sería la noche perfecta que mi Atlas quede Campeón y ya me puedo morir en paz", mencionó en la charla con la cadena deportiva.

El emotivo momento fue captado por su esposa, Sandra de la Vega, en un video que compartió en sus historias de Instagram y en el cual se escucha a Guardado gritar con emoción el gol del título con la voz entrecortada dentro de un cuarto obscuro.

Como estaba en mi cama, a oscuras, con mis hijos dormidos, no podía hacer mucho ruido lo que me salió fue saltar en mi cama y fue inevitable no ponerme a llorar, de hecho mi mujer me empezó a grabar y me da un poco de vergüenza esto pero es que era inevitable, es un sentimiento que nunca me había tocado y ser aficionado de un equipo más allá de que haya jugado con un equipo y aunque no haya jugado como profesional yo soy del Atlas de toda la vida y fue una alegría muy muy grande", expresó.