Pide disculpas: Ampáyer 'Lobito' Saiz se pronuncia tras ser detenido en pleno juego en Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Después de lo ocurrido en el partido del pasado domingo entre Venados de Mazatlán y Mayos de Navojoa, el ampáyer Humberto Saiz pidió disculpas a través de su Facebook por lo ocurrido.

El 'Lobito', con amplia experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico, afirmó sentirse avergonzado por lo sucedido en el estadio Teodoro Mariscal, de donde salió custodiado por elementos de seguridad.

Me apena y me avergüenza lo sucedido. Tengo claro que debo respetar a la noble afición ya que no debí hacer ademanes ni a jugadores y aficionados. No solo cometí un acto indigno para mí, sino este se hace inmerecidamente extensivo a mis compañeros de profesión y a la liga que siempre me dio la confianza y no fui digno depositario en esta situación", manifestó.