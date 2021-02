¿Chivas se queda sin DT? Vucetich tendría las horas contadas en 'El Rebaño'

Guadalajara, Jalisco.- El haber llegado como un revulsivo, y el lograr el objetivo de meter a Chivas a la Liguilla luego de 5 torneos sin ingresar a la 'Fiesta Grande', son los factores que aún mantienen con 'oxígeno' a Víctor Manuel Vucetich; sin embargo, el 'Rey Midas' del futbol mexicano tendría las horas contadas en 'El Rebaño'.

Y no es para menos, pues Víctor Manuel Vucetich es un laureado técnico del futbol mexicano, no por nada le llaman el 'Rey Midas', y con las Chivas, a pesar de su buen inició en el torneo de Apertura 2021, en el que incluso metió al 'Rebaño' a la Liguilla, para este Clausura 2021 parece no levantar.

Te puede interesar: Con sed de triunfo, Chivas anuncia el regreso de JJ Macías a la titularidad

Han transcurrido solo 4 jornadas del Clausura 2021 de la Liga MX, pero dos derrotas y dos empates, sin una sola victoria, es una marca que un club del tamaño de Chivas no puede permitirse, menos cuando tienes al frente del equipo a un entrenador que ha ganado 14 títulos del futbol mexicano.

Es por ello que la paciencia en Chivas comienza a acabarse, pues el proyecto de Ricardo Peláez comienza a tambalearse, y en el seno del 'Rebaño' ya se habla de un ultimátum para Víctor Manuel Vucetich, pues de acuerdo con algunas versiones, habría sido advertido que si no ganan ante León, se va.

También lee: Las Chivas del Guadalajara buscarán salir del mal paso cuando reciban la visita del Juárez FC

Periodistas, como Álvaro Morales, de ESPN señalan que el problema va más allá de los malos resultados, pues de acuerdo con sus fuentes, el plantel divido entre 'los disciplinados' y 'los fiesteros', coinciden que no entienden que es lo que quiere Vucetich de ellos, y la relación jugadores-entrenador estaría rota.

Fuente: El Universal