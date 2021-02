Neymar: El desgarrador mensaje del brasileño tras confirmarse su lesión

París, Francia.- Luego de que la mañana de este jueves 11 de febrero, el cuerpo médico del PSG confirmara la lamentable lesión de Neymar Jr. que lo dejará fuera de actividad por un mes, el brasileño externó su dolor en redes sociales con un desgarrador mensaje, en la que mandó un mensaje a los rivales que lo llegan a golpear de manera 'intencional'.

A través de un comunicado, el París Saint-Germain confirmó que el astro brasileñó sufrió una lesión en el aductor izquierdo la noche del pasado miércoles, y tras hacerle varios exámenes, confirmaron que deberá mantenerse en reposo por cuatro semanas.

Ante esto, el propio Neymar se tomó el tiempo de ir a sus redes sociales para publicar una imagen que dejó ver su dolor, además de un desgarrador mensaje en el que recrimina a los rivales que de manera intencional o no, le provocan lesiones.

En el mismo mensaje, el brasileño se puso reflexivo sobre las razones que lo llevan a tener tantas lesiones, una de ellas sería la manera en que los rivales lo enfrentan.

Me entristece mucho escuchar de un jugador, entrenador, comentarista o carajo a las 4 "realmente hay que golpearlo" "se cae, se cae" "llora" "niño" "mimado" y etc ... Sinceramente, me entristece y no sé cuánto tiempo puedo aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. NADA MÁS".