VIDEO: Luchador de la UFC brinca a un lago congelado y resulta con lesiones en la cabeza

Georgia, EU.- Uno de los luchadores más reconocidos de la Ultimate Fighting Championship (UFC) es Merab Dvalishvili, quien además de estar en constante preparación, también suele ser muy activo en sus redes sociales, donde compartió el momento exacto en que comete un "gran error", según relató.

Mediante su cuenta de Instagram, el luchador compartió un video donde se le ve parado junto a un lago congelado, quitarse la ropa para permanecer en calzoncillos y prepararse para dar un gran clavado mientras prueba su resistencia al frío.

No obstante, lo que pareciera ser una gran hazaña terminó con una herida en la cabeza que terminó por cubrir de sangre la cara de Dvalishvili, quien visiblemente afectado, no deja de quejarse por el dolor.

Pensé que seria un gran día para entrenar y correr en el parque. Luego vi un estanque y pensé que era nieve y agua. Pero resultó ser hielo y ramas de árboles que sobresalieron. Tan pronto me arrojé en el hielo sentí cómo lo rompí y mi piel se desgarró. ¡Pero fue más doloroso cuando me engraparon la piel! Todo está bien ahora…"

Dvalishvili de 30 años, recibió atención medica y, como lo destaca en el mensaje que publicó en redes sociales, recibió varias grapas para cerrar la herida que el clavado le ocasionó.

Tras el impactante golpe que sufrió, el luchador publicó otro video donde destacó que cometió un error al saltar al agua congelada y repitió ligeramente la hazaña aunque esta vez usó un casco para proteger su cabeza.

No debí haber saltado, pero yo estuve en ese mismo lugar el día anterior al accidente y el lago no estaba congelado. Era solo agua con nieve. Me equivoqué y espero que todos se hayan divertido", destacó.