Hugo Sánchez y la polémica acusación de corrupción por parte de su sobrino

Ciudad de México.- El máximo futbolista de la historia del futbol mexicano, Hugo Sánchez, en el año 2004 fue acusado de corrupción por su sobrino Horacio Sánchez, quien jugaba en el Pumas para ese entonces.

El entonces joven futbolista señalaba que el 'Pentapichichi' cobraba a los jugadores para que los alinearan con el primer equipo y así ganar un poco de experiencia dentro de la cancha, sin embargo esto nunca fue confirmado.

Podría interesarte: 'Morro' García no es el único: Estos futbolistas también optaron por el suicidio

Hugo cobraba un porcentaje mensual y por contrato, que al final eso es lo que gana en acuerdos. Conmigo no se atrevió a tanto y es de las causas importantes por las que no jugué, prefirió hacer mejor negocio con otras personas que con su familia. ¿Cómo me iba a cobrar si soy su sobrino?”, dijo en 2004.