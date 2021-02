Jugador de León confiesa que jugó la final ante los Pumas con Covid

Ciudad de México, México.- Después de coronarse con León en el Guard1anes 2020 de la Liga MX, el atacante de La Fiera, Emmanuel Gigliotti confesó que jugó la final de vuelta frente a los Pumas siendo positivo a coronavirus.

El delantero argentino mencionó que el desconocía ser portador del Covid-19 y se dio cuenta porque al día siguiente de ser campeón, volaba a su país natal donde le pedían prueba PCR y ahí es donde sabe el resultado.

Gigliotti fue fundamental en la final del torneo anterior, con dos anotaciones ayudó para que La Fiera consiguiera el campeonato que se la había negado torneos atrás.

“En junio me vengo para acá (León), para el equipo que mejor juega en México, y le faltaba esa gota de suerte, había perdido una final, tuve la suerte de llegar y cooperar en la final con dos goles para salir campeón, jugué una final sin saberlo contagiado, al otro día me iba para Argentina, me hago el PCR que me piden en Argentina y salgo positivo, entonces quiere decir que la final la jugué con el bicho”, mencionó para TYC Sports.