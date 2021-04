Tuca no mandó sacar al aficionado: “Siempre están chin… no me afecta”

Ciudad de México, México.- Ricardo Ferreti, director técnico de Tigres, negó que haya pedido que sacaran a un aficionado en el juego contra el América. El brasileño, eso sí, dijo que está acostumbrado a las mentadas de madre.

“No tengo ni idea de lo que hablas”, dijo cuando se le preguntó en Monterrey, Nuevo León, por el incidente con el fanático de Tigres.

Agregó que no maneja redes sociales, y eso le ayuda a mantenerse lejos de todo lo que se dice sobre él: “No quisiera tener teléfono, no sé de lo que me hablan. Problemas con aficionados he tenido miles, desde antes siempre ha habido discordancia en ciertas cosas. No soy centenario para caer bien a todo el mundo, ni todos los aficionados son como Libres y Lokos que apoyan todo el tiempo”.

El que le mienten la madre, no es nuevo: “Que me mienten la madre y me vengan a decir de cosas. Que ponga a fulano cuando ya hice los cambios. Que tengan preferencias por un jugador y están chin... y chin... Yo no sé, mi madre ya se murió y ya no me afecta cuando me la mientan. He discutido pero hasta ahí”.

