¿Vela a los Olímpicos? ni sí, ni no: “No soy el que decide”, señala el jugador

Ciudad de México, México.- Escuetamente, como siempre lo hace, Carlos Vela dejó la puerta entreabierta para un posible regreso a la Selección Nacional y en específico para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Cuando se le preguntó al futbolista del LAFC, si le gustaría ir a la justa olímpica, se limitó a comentar: “No tengo mucho que decir, porque no soy el que decide”.

Hace algunas semanas, Gerardo Martino técnico de la Mayor, dijo que sería ilógico llamar a un jugador que se niega a ir con la Selección a un torneo, lo que fue avalado por Jaime Lozano, entrenador de la Olímpica.

Sobre la posible unión de la Liga MX y la MLS, mencionó: “No sé qué tan avanzada esté la fusión, es algo complicado: El viajar, diferentes horarios, altura, no es del todo fácil… No tengo ni idea, no es del todo fácil repito, pero las Ligas por separados son muy buenas, tiene su historia, más la mexicana. Si se juntan adelante, pero no sé qué tan serio sea eso de fusionarse”.

Vela se dijo listo para iniciar la campaña de la Major League Soccer y "darle muchas alegrías a nuestra afición, sobre todo a los mexicanos que nos apoyan”.

Fuente: Agencias El Universal