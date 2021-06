¡Oficial! Memo Ochoa va a los Juegos Olímpicos de Tokio; estos serían los otros refuerzos

Ciudad de México.- Este martes 15 de junio se confirmó que el artillero mexicano de fama internacional, Guillermo Ochoa oficialmente está confirmado como refuerzo de la Selección Mexicana para los Juego Olímpicos de Tokio 2020 que se efectuarán este 2021.

De acuerdo con información oficial, el portero del Club América podría volver a jugar en unos Juegos Olímpicos este 2021, pues oficialmente será uno de los tres refuerzos para la Sub 23.

Si bien aún no se tiene una lista oficial de quiénes serían los refuerzos para la Selección Mexicana, hasta ahora, fuertes rumores aseguran que estarían perfilados Henry Martín y Luis Romo; a estos dos, se suma de manera oficial Ochoa, quien estaría en sus segundos Juegos Olímpicos, aunque no como titular.

No obstante, aunque la noticia ya circula en varios medios de Internet, falta que la Federación Mexicana de Futbol (FMF) lance un comunicado con la novedad.

Por su parte, Ochoa mencionó para ESPN que participar en estos Juegos "es lo que más ilusión le genera hasta ahora":

Es sin duda fantástico, algo que me ilusiona, me ha tocado vivir a lo largo de mi carrera mundiales, me ha tocado estar en unos Juegos Olímpicos sin haber jugado y eso me genera más ilusión ahora, poder estar participando, jugando, y poder ganar una medalla, que es lo que el país quiere", aseguró Ochoa.