Grandes Ligas: Cleveland ya tiene finalistas para cambiar el nombre de ‘Indios’

El nombre y logos del equipo serán sustituidos por otros que no tengan ningún tema o connotación con los nativos americanos. Foto: Internet

Cleveland, Estados Unidos.- Los Cleveland Indians están reduciendo una lista final de nuevos nombres para su equipo y examinándolos con fines legales después de meses de investigación y discusiones con los fanáticos.

El equipo anunció en diciembre que cambiaría su nombre por primera vez desde 1915, una decisión que surgió como parte de un movimiento nacional para eliminar y reemplazar los nombres y símbolos que representen algún tipo de prejucio.

El equipo comenzó a reunirse con grupos de fanáticos en febrero, y el jueves reveló que después de varias sesiones de lluvia de ideas que también incluyeron líderes comunitarios, personas influyentes locales y miembros del personal, se agregaron casi 1,200 nombres potenciales.

Después de más conversaciones, esa lista se redujo para extraer las mejores opciones.

No se sabe a cuántos nombres se les dará la consideración final para cuál será la nueva identidad del equipo.

Una vez que el club tenga sus opciones de nombre definitivas, redactará opciones para logotipos, marcas denominativas y otros elementos de la marca. El club también trabajará con Major League Baseball para garantizar la viabilidad legal.

El propietario Paul Dolan dijo a The Associated Press en diciembre que el nuevo nombre no tendrá ningún tema o connotación con los nativos americanos.

Fuente: AP