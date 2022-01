¡Golpe a Julio César Chávez! Su hijo arremete contra él y lo acusa de 'echarle' a la Policía

Ciudad de México.- De nueva cuenta, el boxeador mexicano Julio César Chávez está en el 'ojo del huracán' debido a las declaraciones de uno de sus hijos, quien lo acusó de causarle problemas con las autoridades.

A través de una transmisión en vivo, Julio César Chávez Jr., el hijo del magno boxeador mexicano, habló sobre la ocasión en que elementos de la Policía de Culiacán, Sinaloa, lo detuvieron por presuntamente portar armas ilegales.

En esta ocasión, el joven boxeador que habría tenido problemas de adicciones reveló que el denunciante sería nada más y nada menos que su propio padre, el boxeador Julio César Chávez.

En la imagen, captura de pantalla de la ocasión en el Julio César Chávez Jr. fue detenido por presunta posesión de armas.

Asimismo, el hijo del boxeador señaló que su familia sería un problema para él, pues esta "no quiere verlo bien" ni haciendo lo que le gusta, que es practicar el box de forma profesional.

No quiero imitarlo, aprendí a boxear viéndolo a él, pero no me interesa imitarlo, yo pienso por mi", respondió Julio César Chávez Jr a 'El Terrible' Morales, quien participó en la confesión del hijo del boxeador.