Orbelín Pineda confirma su llegada al Celta, pero dice al Cruz Azul: "Es un hasta pronto"

Ciudad de México.- El futbolista Orbelín Pineda confirmó su llegada al Celta de Vigo de España este lunes, tras concluir su contrato con el Cruz Azul, con quien recientemente se proclamó campeón.

Ahora me toca otro país y otra cultura, espero acoplarme lo más rápido posible. La vida se hizo para eso, para seguir festejando todo lo que hagas", dijo a TUDN.

De esta forma, se convirtió en el primer refuerzo invernal del combinado gallego, no sin antes despedirse de la afición de Cruz Azul, asegurando que no se trata de un adiós, sino un hasta pronto, tras vivir "excelentes" años con el club que no ganaba un título desde hace más de 23 años.

Pasaron volando los días y los meses que estuve acá. Me siento contento, orgulloso de mí mismo y de mis compañeros, de lo que se consiguió y de poder ver el escudo del club con otra estrella", manifestó Pineda, quien dijo estar "ilusionado" porque en su primera aventura europea cumplirá "otros sueños".

El internacional mexicano, al que el técnico Eduardo 'Chacho' Coudet ve jugando "tanto en banda como por detrás del punta", se reencontrará con su compatriota Néstor Araujo, con quien ya ha compartido vestuario en la selección.

