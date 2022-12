Luis Chávez si quiere irse a Europa; el jugador expresó así su deseo de partir a otra liga

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que el Bayer Leverkusen lanzara un mensaje en sus redes sociales en español sobre el mexicano Luis Chávez, comenzó a tomar fuerza el rumor de que el equipo de la Bundesliga lo contratara para la segunda parte de la temporada en Europa. Formalmente no ha habido una oferta, según aclararon los dirigentes del Pachuca, pero ese probable interés le ha hecho ilusión al mediocampista que expresó su deseo de emigrar.

Chávez expresó su deseo de que desde Alemania hagan una oferta formal: “Ojalá dijeran algo y le hablaran a Pachuca. Algo ya más formal. Me preguntaron que qué onda con ese hola y yo: pues qué les puedo decir, que le manden una propuesta al Pachuca, sería un sueño para mí poder jugar en Europa y en una liga como la alemana”, expresó el futbolista quien participó en un video del youtuber Escorpión Dorado, en donde surgió la declaración.

Su gol de tiro libre fue el que llamó la atención en todo el mundo y lo que generó que los clubes voltearan a ver al futbolista. Sobre su anotación comentó: “Yo lo único que quería era festejar, no sabía hacia donde correr. Llegaron todos y festejamos, todo pasa muy rápido, no me acuerdo bastante, ni del tiro libre me acordaba bastante cómo había sido”, recordó Chávez, quien también fue critico con el desempeño de México.

Para Luis el equipo no hizo un buen trabajo durante los primeros partidos y eso terminó por costarles la eliminación. El jugador consideró que fue justo que no pasaran de ronda. “Parece que venimos de vacaciones. Es justo (la eliminación), en los dos primeros partidos no hicimos lo que veníamos haciendo normalmente, no arriesgamos. El partido contra Polonia pudimos haberlo ganado, al final esos dos partidos los dejamos ir y al último no nos alcanzó”, analizó.

Por este motivo consideró que no fue completamente feliz en su primer Copa del Mundo: “Por los resultados no puedo estar contento plenamente. Yo quería quedarme unos días más y avanzar de ronda. Nos habíamos fijado llegar al quinto partido y no llegamos ni al cuarto. Personalmente siento que lo hice bien, pero no puedo irme contento”, declaró Chávez, quien ya está en México a la espera de definir su futuro.

Fuente: Tribuna y YouTube