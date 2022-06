Conmovedor: Marcelo se despidió de la afición del Real Madrid entre lágrimas y aplausos

Madrid, España.- Una era en el Real Madrid ha terminado y es que, luego de haber cagado la copa número 14 de la UEFA Champions League, tres de sus históricos jugadores anunciaron la salida, uno de ellos recibió un emotivo homenaje de despedida en donde la directiva reconoció el esfuerzo que puso luego de haber dedicado 15 años a la escuadra ‘merengue’: se trata del brasileño Marcelo Vieira.

Fue el pasado domingo 12 de junio cuando con la difusión de un comunicado de prensa, el Real Madrid informó a la afición que se llevaría a cabo un homenaje para agradecer y reconocer las 16 temporadas que el brasileño dedicó a uno de los equipos más populares de Europa, motivo por el cual el que alguna vez fuera capitán de la escuadra madrileña, insistió que pese a su nuevo camino, siempre llevaría al equipo con él razón por la cual no pudo evitar romper en llanto mientras recibió el homenaje que de acuerdo con mucha fanáticos, merecía.

La despedida comenzó con la proyección de un video en donde se resaltaron los logros que el brasileño consiguió luego de su debut en la escuadra cuando apenas tenía 18 años de edad, lo cual lo llevó a crecer profesionalmente y convertirse en una de las figuras más importantes del equipo de Florentino Pérez quien estuvo en este emotivo evento al que también acudió la familia del jugador.

Luego del evento que se transmitió en vivo por las redes sociales, el Real Madrid compartió una fotografía en donde el número 12 de la escuadra posó por última vez al lado del presidente del club y su familia, a quiene agradeció todo el apoyo otorgado por más de 15 años, tiempo donde consiguió llevar su nombre a lo largo del mundo y que hoy le vale el reconocimiento de la afición internacional quienes están a la espera de conocer qué será de su carrera ahora que dejará de vestir el jersey blanco.

Twitter @realmadrid

"No es un día triste, es de alegría. Lloramos por las emociones y la memoria. Salgo con la cabeza alta, mi familia está muy orgullosa de mí. Soy un afortunado, todo lo he conseguido con trabajo, con talento y he tenido la suerte de tener a mi gente al lado. Miro los títulos y veo que he hecho lo que tenía que hacer", sentenció el jugador.