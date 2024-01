Jaime Jáquez Jr. enciende las alarmas tras salir lesionado en la última victoria del Heat

Comparta este artículo

Miami, Estados Unidos.- El mexicano Jaime Jáquez Jr. ha tenido una brillante participación en su primer temporada en la National Basketball Association (NBA) y en el último partido en donde el Miami Heat venció 104-87 a los Charlotte Hornets no fue la excepción, ya que estaba haciendo un buen juego hasta que se vio obligado a abandonar la duela debido a una lesión, misma que encendió las alarmas en el equipo.

Jáquez Jr. había anotado 15 puntos hasta que a principios del segundo cuarto tuvo que abandonar debido a una distención en la ingle. Por precaución, el mexicano no viajará a la gira de dos partidos del Miami Heat que hoy se medirán a los Brooklyn Nets y después se enfrentarán a los Toronto Raptors. Pese a esto el jugador que aspira a ser tomado en cuenta como novato del año de la temporada de la NBA, no cree que sea algo grave.

“Poco a poco empezó a empeorar durante la duración del juego. No creo que sea tan grave, pero estamos analizando muchas medidas de prevención en este momento", dijo Jáquez Jr. después de la victoria de su equipo en palabras recogidas por la agencia AP. El entrenador Erik Spoelstra, entrenador de Miami Heat, confirmó la ausencia de Jaime para el siguiente juego que será este lunes y confirmó que se espera que su lesión no sea tan grave.

"No va a viajar. Los enumeraremos después de este juego al día a día y luego veremos. Tiene un problema en su ingle, pero no es tan severo como el que tuvo el año anterior antes de iniciar la temporada. No tengo idea (sobre cuando regresará a la actividad). Definitivamente no soy médico experto. Ya veremos", mencionó el entrenador sobre el jugador novato que se espera esté recuperado en los próximos días.

Jáquez Jr. ha hecho historia para el basquetbol mexicano, pues ha impuesto nuevas marcas. De momento ha roto el récord de puntos para un mexicano en la NBA y con el Heat sigue acumulando minutos lo que lo ha llevado a ser reconocido como novato del mes en dos ocasiones. Gracias a esto el alero del Miami Heat, también sería considerado para participar en la popular competencia de clavadas en el All-Star Weekend de la NBA que se realizará entre el 16 y el 18 de febrero de este año.

Según información del podcast especializado 'Five on The Floor' de Greg Sylvander, se estaría manejando dicha posibilidad de que el mexicano sea considerado. No obstante esto sigue siendo un rumor, por lo que habrá que considerar si finalmente es seleccionado para formar parte de esta competencia.

Fuente: Tribuna