'La Bebeshita' de 'Enamorándonos' enloquece a fans con exquisito baile al ritmo de su reggaetón

Hoy tu00fa tienes suerte ud83cudf40 esta noche nadie puede contenerme yo soy una baby que siempre resuelve y con solo mirarte haces lo que quiero ud83dudd25ud83dudd25ud83dude0eud83dude0e...... PA-TRA se viene con todo el 11 de octubre ud83dudd25ud83dudd25ud83dude0dud83dude0dud83dude0d