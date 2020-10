¡Sorpresa! Camilo y Evaluna se casan en secreto por segunda vez y dan importante anuncio a fans

Ciudad de México.- El famoso cantante y su esposa, Camilo Echeverry y Evaluna Montaner, dejaron boquiabiertos de la sorpresa a sus millones de seguidores al revelarles en un en vivo que por segunda ocasión el pasado mes de septiembre se han casado y dieron una increíble noticia.

Antes de que Camilo comenzará su concierto virtual para celebrar sus nominaciones al Latin Grammy charló brevemente con sus fans al lado de su esposa, con quien acordó revelarles el secreto.

Resulta que el otro día nos dimos cuenta de que no estábamos casados ante la ley, ¿cómo la ven? Solamente ante los ojos de Dios, que es lo que importa. No sabíamos que no estábamos casados ante los ojos de la ley", explicó el cantante.