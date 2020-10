De TV Azteca al olvido: Tras cantar en bares y no tener para comer, exacadémico ahora hace esto

Ciudad de México.- ¿Recuerdas a Miguel Ángel Rodríguez? El exintegrante de la primera generación de La Academia se ha enfrentado a duros retos desde que terminó el reality de TV Azteca, pues su carrera musical no ha resultado como esperaba.

El cantante originario de Puebla, quien quedó en tercer lugar del concurso en el 2002, vio su carrera artística se interrumpida después de contraer matrimonio con su ahora exesposa, Yulián, en el 2003.

En 2004, terminó su contrato con el Ajusco ya que presuntamente no se cumplieron algunos acuerdos pactados.

El talentoso cantante afirmó que perdió todo el dinero que ganó en el programa en su divorcio y empezó a recurrir a drásticas medidas para generar ingresos, como vender celulares en la calle.

En el 2012, a sus 28 años, TVNotas lo captó haciendo esto y les dijo que a veces ni siquiera tenía para comer:

Me las he visto difícil; a veces no tengo para comer, ¡vivo al día! (...) Me pasó de todo. Me casé, me separé y el dinero que gané lo gasté en el divorcio; sin embargo, espero volver con nuevo disco".