Golpe a Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, Daniel Bisogno habla de su salida de 'Ventaneando'

Ciudad de México.- El conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien lleva 23 años al aire en el programa de Pati Chapoy, se sinceró sobre su salida de la emisión de TV Azteca.

Bisogno, quien siempre ha sido un personaje bastante polémico por sus comentarios y críticas sin filtro, es uno de los consentidos del público, por lo que seguido es cuestionado sobre si existe la posibilidad de que deje la emisión de espectáculos.

En entrevista con el conductor Roger González de Venga la Alegría para su canal de YouTube, Bisogno habló de distintos temas, desde que inició su carrera en la radio cuando tenía solo 18 años hasta el error de la mayonesa de Pedro Sola.

En 1997, Bisogno debutó en el programa, para el cual asegura tuvo que ganarse a pulso su lugar. Primero empezó yendo los fines de semana y a suplir a otros conductores hasta que lo dejaron de fijo.

Luego de comentar que en muchas ocasiones lo castigaron por hablar de más, Roger le preguntó cuánto tiempo más le gustaría quedarse en la emisión:

'Ventaneando'... mi vida es una antes y otra después. No concibo mi vida sin 'Ventaneando'. Espero que me duren un rato los señores (ríe) Si quiera que me hija llegue a los 15 años… no bueno un poquito más porque tiene 4, a los 20".