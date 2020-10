Esposo de Karla Panini pierde ante la Familia de Karla Luna; podrán volver a ver a las niñas

Ciudad de México.- La familia de Karla Luna ha estado buscando por la vía legal poder ver a las niñas que viven con su papá Américo Garza, por lo que se dio una resolución.

El abogado de la familia Luna, Manuel Jezzini afirmó que esta vez la justicia se hizo valer porque Américo trató de poner supuestos recursos para que las menores no vean a la familia pero el juez desestimó como falso.

Te puede interesar: Adiós 'Hoy': Tras veto de Televisa y desheredar a sus hijos, polémico conductor llega a 'VLA'

Todos los pretextos que el demandado habían utilizado para evitar o dilatar la convivencia de cualquier manera han quedado atrás para cuidar el bienestar y el desarrollo de las niñas”.

Lee también: Golpe a Chapoy: Tras 23 años en TV Azteca, Daniel Bisogno habla de su salida de 'Ventaneando'

Américo trató de evitar que los abuelos y hermanos pudieran ver a las niñas, pero todo fue desaprobado, así lo señaló Jezzni tras llevar el caso.

Todo lo que él dijo para no convivir ha quedado rebasado, por ilegal e ilícito. Que a las niñas les causaba atrofio ver a sus abuelos porque le recordaba a su mamá, está tachado como una excusa ilícita. El demandado no se estaba preocupando por respetar los derechos humanos de sus hijas pero sobre todo su formación emocional y su salud integral”.

Según señaló el representante legal en el programa Chisme no like, existe una orden de aprehensión contra Garza, pero que no será utilizada por el bienestar de las pequeñas.

No vamos a caer en esa preocupación porque no queremos dañar a las menores. nuestra pretensión natural es que las niñas no sufran”.

Fuente: Radior Fórmula, Chisme no like