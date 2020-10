Jimena Sánchez enternece redes sociales al mostrar a su pequeño amigo fiel

View this post on Instagram

Cuando tienes un dolor fiu0301sico, ya sea cabeza, estou0301mago o un golpe sabes porque te duele, pero cuando el dolor es del alma, o tienes una sensaciou0301n de ansiedad que no te deja respirar o ese temor que te paraliza y no sabes de queu0301 manera te puedes curar. Eso se tendriu0301a que tratar igual que cualquier enfermedad fiu0301sica. Hoy es el #diamundialdelasaludmental y hoy te digo que es un mal silencioso, tal vez alguien cerca de ti lo esteu0301 padeciendo. Dediu0301cale tiempo, un mensaje a tus personas cercanas, tal vez alguien hoy necesita solo saber que todo va a estar bien. Trata tambieu0301n bien a quien no conoces porque tu no sabes por lo que estau0301 pasando. Yo se de cerca sobre los ataques de ansiedad, y fobia social y creu0301anme que para quien lo padece, necesita amor, empatiu0301a, atenciou0301n y paz. Atieu0301ndanse con un especialista y aceu0301rquense a Dios, nuestro Padre nos quiere bien y en paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Los quiero, estoy con ustedes, pero lo mau0301s importante Dios estau0301 contigo y te ama. u2661