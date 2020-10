Suegro de Eugenio Derbez, en problemas: Dulce demandará al padre de Alessandra

Ciudad de México.- Luego de que en días pasados, en entrevista para el programa De Primera Mano, la cantante Dulce señalara un problema con el suegro de Eugenio Derbez, es decir el padre Alessandra Rosaldo, quien exigía el pago de 3 millones de pesos por un contrato incumplido, la cantante indicó que demandará a Jorge Sánchez Rosaldo.

Se metió en la cueva, pero no quiere ver al lobo, bueno pues ya se le apareció el lobo y yo no soy ninguna mujer dejada. Él piensa que porque estoy sola, porque no tengo marido y no tengo mánager, vivo sola; piensa que a lo mejor puede hacer lo que sea conmigo o puede amedrentarme”, señaló Dulce.